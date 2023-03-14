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Во временно оккупированном Мелитополе взрыв, сообщают о подорванном автомобиле – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 18:01
Во временно оккупированном Мелитополе взрыв, сообщают о подорванном автомобиле – видео - Фото
Взрыв в Мелитополе (Фото - Telegram Владимир Рогов)

Во временно оккупированном Мелитополе в 17:40 произошел мощный взрыв, сообщают местные паблики. По предварительным данным, был взорван автомобиль.

Telegram-канал РИА-Мелитополь сообщает, что взрыв автомобиля произошел по адресу Героев Украины, 48.

Канал также сообщил, что, по предварительной информации, "убит чиновник" (видимо, оккупационной администрации).

Новость дополняется

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Сергій Бережний
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взрыв мелитополь
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