Во временно оккупированном Мелитополе взрыв, сообщают о подорванном автомобиле – видео
14.03.2023, 18:01
Взрыв в Мелитополе (Фото - Telegram Владимир Рогов)
Во временно оккупированном Мелитополе в 17:40 произошел мощный взрыв, сообщают местные паблики. По предварительным данным, был взорван автомобиль.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Telegram-канал РИА-Мелитополь сообщает, что взрыв автомобиля произошел по адресу Героев Украины, 48.
Канал также сообщил, что, по предварительной информации, "убит чиновник" (видимо, оккупационной администрации).
Новость дополняется
Смотрите также: Новый Оскол за Белгородом проснулся от взрывов: нецензурное видео от очевидца в России
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии