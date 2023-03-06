UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новый Оскол за Белгородом проснулся от взрывов: нецензурное видео от очевидца в России видео

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 08:20
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео

В городе Новом Осколе, который находится примерно вдвое дальше от Харькова на северо-восток по территории РФ, чем Белгород, прогремели взрывы. Этот момент попал на видео местного жителя, который неоднократно возгласами выразил свое неудовольствие.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За кадром, помимо нецензурной русскоязычной лексики, слышны либо "прилеты", либо работа противовоздушной обороны, либо то и другое.

Местные власти заявили, что "сработала наша система ПВО" и "сбито три ракеты". На фото, аутентичность которых нельзя подтвердить, видны инверсионные следы ракет.

"Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", – пишет белгородский губернатор.

Комментарии в запрещенной в Украине соцсети российских оккупантов:

Смотрите видео: В российском Белгороде на дом упали обломки ракеты, которая летела на Харьков

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный ударБелгородНовый Оскол
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 