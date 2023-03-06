В городе Новом Осколе, который находится примерно вдвое дальше от Харькова на северо-восток по территории РФ, чем Белгород, прогремели взрывы. Этот момент попал на видео местного жителя, который неоднократно возгласами выразил свое неудовольствие.

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За кадром, помимо нецензурной русскоязычной лексики, слышны либо "прилеты", либо работа противовоздушной обороны, либо то и другое.

Местные власти заявили, что "сработала наша система ПВО" и "сбито три ракеты". На фото, аутентичность которых нельзя подтвердить, видны инверсионные следы ракет.

"Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Также есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа", – пишет белгородский губернатор.

Комментарии в запрещенной в Украине соцсети российских оккупантов:

В начале февраля 2023 года под Белгородом прилетело по заводу, где делали конструкции для Крымского моста.

Смотрите видео: В российском Белгороде на дом упали обломки ракеты, которая летела на Харьков

Євген Пилипенко

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