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В Бахмуте сбили российский Су-24: видео горящего бомбардировщика и летчика под парашютом видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 12:12
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Бойцы 93-й бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили утром 15 марта российский бомбардировщик Су-24: произошло это в Бахмуте Донецкой области. Официального сообщения от Воздушных сил и бригады пока нет, аутентичность ролика "подтвердил" глава Офиса президента Андрей Ермак, выложив его у себя в Telegram.

"Видели бы вы эту радость ребят после попадания", – пишет Telegram-канал umftteam, который первым в 11:39 выложил ролик с горящим на земле бомбардировщиком оккупантов.

В кадре не показан момент поражения самолета: ролик начинается со взрыва на земле после падения борта.

На парашюте рядом спускается один из членов экипажа. Второго (в Су-24 летают двое) не видно. В это время из места взрыва разлетаются горящие авиаракеты.

14 марта 2023 года премьер Польши Моравецкий сообщил, что Украина может получить польские истребители в апреле.

Смотрите видео: Тяжелый окопный бой военных 92-й бригады против "вагнеровцев": оккупанты бежали

Євген Пилипенко
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войнабахмут93 бригадасу-24
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