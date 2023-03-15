Бойцы 93-й бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили утром 15 марта российский бомбардировщик Су-24: произошло это в Бахмуте Донецкой области. Официального сообщения от Воздушных сил и бригады пока нет, аутентичность ролика "подтвердил" глава Офиса президента Андрей Ермак, выложив его у себя в Telegram.

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"Видели бы вы эту радость ребят после попадания", – пишет Telegram-канал umftteam, который первым в 11:39 выложил ролик с горящим на земле бомбардировщиком оккупантов.

В кадре не показан момент поражения самолета: ролик начинается со взрыва на земле после падения борта.

На парашюте рядом спускается один из членов экипажа. Второго (в Су-24 летают двое) не видно. В это время из места взрыва разлетаются горящие авиаракеты.

14 марта 2023 года премьер Польши Моравецкий сообщил, что Украина может получить польские истребители в апреле.

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Євген Пилипенко

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