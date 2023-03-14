Украина может получить польские истребители в апреле – Моравецкий
Польша, возможно, передаст Украине модернизированные истребители советского образца МиГ-29 в течение максимум полутора месяца. Об этом, отвечая на пресс-конференции на вопрос о словах президента Анджея Дуды на эту тему, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
"Это может произойти в течение четырех-шести недель", – сказал он, не вдаваясь в подробности.
8 марта в интервью CNN Дуда сказал, что Варшава готова передать свои истребители Украине в рамках международной коалиции: "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно".
В конце февраля 2023 года Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинских летчиков на F-16.
В тот же день министр обороны Великобритании Уоллес призвал европейские страны поставлять Украине МиГ-29 и Су-24 в обмен на современные истребители. Словакия готова передать Украине 10 МиГ-29.
- По словам главы МО Резникова в начале февраля 2023 года, партнеры дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- Новый президент Чехии выступил за передачу истребителей ВСУ, но "через полгода или позже", в Британии сказали примерно то же самое.
- Нидерланды и Дания открыты к идее предоставления Украине истребителей, США – пока нет.
- 8 марта стало известно, что Британия предлагает странам НАТО передавать Украине истребители, которые они имеют, в обмен на боевые самолеты Typhoon.
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