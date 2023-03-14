Украина может получить польские истребители в апреле – Моравецкий

Польша, возможно, передаст Украине модернизированные истребители советского образца МиГ-29 в течение максимум полутора месяца. Об этом, отвечая на пресс-конференции на вопрос о словах президента Анджея Дуды на эту тему, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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"Это может произойти в течение четырех-шести недель", – сказал он, не вдаваясь в подробности.

8 марта в интервью CNN Дуда сказал, что Варшава готова передать свои истребители Украине в рамках международной коалиции: "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно".

В конце февраля 2023 года Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинских летчиков на F-16.

В тот же день министр обороны Великобритании Уоллес призвал европейские страны поставлять Украине МиГ-29 и Су-24 в обмен на современные истребители. Словакия готова передать Украине 10 МиГ-29.

8 марта стало известно, что Британия предлагает странам НАТО передавать Украине истребители, которые они имеют, в обмен на боевые самолеты Typhoon.

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Євген Пилипенко

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