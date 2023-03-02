Французские истребители Mirage для Воздушных сил ВСУ: идут переговоры Париж–Киев

Минобороны Франции рассматривает возможность поставки Украине истребителей Mirage, причем курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше. Слова министра обороны Франции Себастьена Лекорню приводит канал ВMFTV.

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28 февраля на слушаниях сенатор Филипп Фоллио спросил Лекорню насчет планов МО страны передать украинцам 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 года "миражей".

Другая сенатор Жоэль Гаррио-Майлям поддержала коллегу более конкретным вопросом: "Правда ли, что наши ВВС готовы обучать украинских летчиков в Варшаве? Это информация, которая мне была предоставлена, хотелось бы иметь возможность ее проверить".

Лекорню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летного состава. По его словам, сейчас срочно нужны усиленные поставки боеприпасов: "Срочно нужны снаряды. Стойкость украинцев зависит от боеприпасов".

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При этом он признал, "что с украинцами ведутся переговоры по самолетам и обучению": "Президент уже сказал насчет этого, что никаких табу нет".

Лекорню уточнил, что трудности с доставкой самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания, – "все это во временных горизонтах, которые явно не являются краткосрочными". Министр не уточнил, о каком типе самолета идет речь.

Авиапарк ВВС Франции насчитывает 195 истребителей (96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D), флота – еще 40 самолетов. "Миражи" постепенно выводятся из эксплуатации: заменяют бортами Rafale.

Всего у Франции есть 65 Mirage 2000D (способных использовать ракеты SCALP, которые Британия предположительно даст Украине) и 12 устаревших Mirage 2000-5.

Євген Пилипенко

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