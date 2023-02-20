В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины уже выбрали группу пилотов, которые отправятся на обучение управлением западными истребителями. Об этом сообщил начальник отдела развития авиации штаба Воздушных сил ВСУ Владимир Логачев, передает АрміяInform.

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Как отмечается, украинские пилоты уже готовятся управлять современными истребителями – для этого выбирают лучших.

"Несколько десятков пилотов сразу готовы выезжать на обучение, как только будет решение о предоставлении Украине многоцелевых истребителей", – сказал Логачев.

Он подчеркнул, что украинские пилоты имеют необходимые знания английского языка на уровне, достаточном для овладения западными самолетами.

"Не менее важным вопросом является подготовка инженерно-авиационного состава и адаптация инфраструктуры военных аэродромов", – добавил Логачев.

5 февраля Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

20 февраля стало известно, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой.

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Наталія Медведєва

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