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Резников: За авиацию придется бороться еще месяц-два. Украина уже готова принимать F-16

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 08:42
Резников: За авиацию придется бороться еще месяц-два. Украина уже готова принимать F-16 - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос передачи Украине западной авиации решится за месяц-два. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

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По его словам, вопрос передачи западных самолетов созрел, а некоторые страны уже говорят о готовности обучения экипажей. 

"А когда они готовы обучать, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение – это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два", — сказал министр.

Он отметил, что сначала Украина будет бороться за получение 50 самолетов, потом — за 100. 

"Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач — это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10—15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", — заявил Резников.

Глава ведомства также подчеркнул, что Украина уже нашла техническое решение, которое позволит принимать истребители F-16 на аэродромах. 

  • 5 февраля Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

  • 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

  • 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

Читайте также: Дуда: F-16 для Украины – очень серьезное решение, его должно принять НАТО

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война истребители авиация военная помощь f-16
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