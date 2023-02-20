Резников: За авиацию придется бороться еще месяц-два. Украина уже готова принимать F-16

Министр обороны Алексей Резников считает, что вопрос передачи Украине западной авиации решится за месяц-два. Об этом он сообщил в интервью Бабелю.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вопрос передачи западных самолетов созрел, а некоторые страны уже говорят о готовности обучения экипажей.

"А когда они готовы обучать, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение – это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два", — сказал министр.

Он отметил, что сначала Украина будет бороться за получение 50 самолетов, потом — за 100.

"Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач — это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10—15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", — заявил Резников.

Глава ведомства также подчеркнул, что Украина уже нашла техническое решение, которое позволит принимать истребители F-16 на аэродромах.

5 февраля Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.

Читайте также: Дуда: F-16 для Украины – очень серьезное решение, его должно принять НАТО

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.