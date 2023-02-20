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Италия готова дать Украине пять боевых самолетов, но не хочет быть первой – La Reppublica

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 14:29
Италия готова дать Украине пять боевых самолетов, но не хочет быть первой – La Reppublica - Фото
Боевой самолет Panavia Tornado (фото - ЕРА)

Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой. Об этом со ссылкой на источники пишет итальянское издание La Reppublica.

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Также, согласно сообщению, правительство Италии рассматривает идею проведения международной конференции по реконструкции Украины.

СПРАВКА

Tornado были разработаны в 1970-х годах Panavia – совместной компанией ФРГ, Италии и Британии. Они способны нести до 9000 кг полезной нагрузки, развивают скорость около 2400 км/ч на высоте 9 км и 1482 км/ч у поверхности.

В зависимости от модификации Tornado могут выполнять роль истребителя-бомбардировщика, подавления ПВО и перехватчика. Во время войны в Персидском заливе они также охотились за пусковыми установками баллистических ракет "Скад".

Еще на Tornado можно вешать западное оружие. Например, противорадиолокационные ракеты HARM (Украина научилась запускать их с МиГ-29), ракеты с лазерным наведением Brimstone (их дает Британия) или крылатые Storm Shadow.

AMX International AMX — это штурмовик, разработанный совместно Бразилией и Италией. Принят на вооружение итальянских Военно-воздушных сил в 1988 году. Первые серийные самолеты стали поступать в ВВС Италии в апреле 1989 года, а в ВВС Бразилии – с 17 октября 1989 года.
Вадим Ребрина
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самолет италия tornado AMX
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