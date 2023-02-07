Боевые самолеты и танки для ВСУ. Макрон все еще остается в тени Шольца – Bloomberg

Французский президент Эмманюэль Макрон "остается в тени" немецкого канцлера Олафа Шольца в плане военной помощи Украине, несмотря на различные заявления из Парижа. Об этом пишет в статье для Bloomberg Аня Нюссбаум.

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Она напомнила, что буквально за несколько дней до того, как канцлер объявил, что Берлин все-таки отправит Украине роту танков Leopard 2, Макрон "удивил союзников", заявив, что Франция предоставит Силам обороны еще 18 САУ Caesar и 40 бронемашин AMX-10RC, которые в прессе называют "колесными танками".

Более того, французский лидер "дразнил" тогда, что он раздумывает над отправкой эскадрильи танков Leclerc.

"Этот шаг был встречен аплодисментами экспертов по обороне, но быстро ушел в тень новостей из Германии", – отметила автор статьи.

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Она признает, что эти заявления Макрона "ознаменовали публичный сдвиг для президента Франции, который перешел от сдержанного отношения к участию Франции в войне в Украине к желанию предать гласности военную помощь своей страны".

Между тем, такие заявления также подчеркнули, "в какой степени он действует под руководством других ожиданий, чем его немецкий коллега", на которого оказывалось значительное международное давление с целью увеличения поддержки Украины.

Нюссбаум пишет, что эти двойные стандарты отчасти объясняются тем, что Германия является крупнейшей экономикой Европы, и это также связано с "ошибками Макрона в общении в первые дни войны, когда он пытался стать посредником в переговорах с Путиным и предупредил союзников, что важно "не унижать" Россию".

"И, возможно, самое главное, это потому, что французский лидер не смог убедить Путина "деэскалировать" и вывести войска из Беларуси, несмотря на то, что он утверждал, что получил обещание от российского лидера сделать это. В результате "макронинг" теперь является глаголом в украинском языке, который используется для обозначения людей, которые говорят о своем участии в большой игре, но на самом деле ничего не делают", – отметили в статье.

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По иронии судьбы, пишет журналистка, Макрон, который отстаивал необходимость того, чтобы Европа развивала свою оборонную промышленность независимо от США, привлек внимание к тому, что вклад Парижа во время войны в Силы обороны был значительно меньше, чем вклад Германии.

По данным французского правительства, оно выделило уже более 600 млн евро на военную помощь Украине, не считая стоимости самого оборудования. В начале февраля Париж объявил о планах отправить Киеву еще 12 Caesar и РЛС.

"В то время как Париж действительно превосходит Берлин по доле ВВП, направляемой на оборону, Франция занимала шестое место по расходам на военную помощь [Украине] с января по ноябрь 2022 года", – указали журналисты.

Макрон не исключил отправки некоторых из 225 Leclerc, модели, которая больше не используется ни в одной другой европейской стране. Какое бы решение он ни принял, оно, скорее всего, будет сдерживаться внутренними причинами, а не внешним давлением, объяснили в Bloomberg.

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При этом французские чиновники анонимно сказали изданию, что вероятность таких поставок низка, а если они и произойдут, то, вероятно, ограничатся "горсткой танков", ротой на 14 единиц или меньше: "Это потому, что танки больше не производятся, и армия хочет оставить их, операторов и механиков на французской земле".

В последние недели партии с обеих сторон политического спектра во Франции выступали за предоставление парламенту права голоса при принятии решения о военной помощи Украине: "Влиятельные французы... выразили обеспокоенность тем, что Россия воспримет этот шаг как эскалацию".

"Тем не менее, от этой дискуссии уже продвинулись еще дальше. Теперь вопрос стоит, готовы ли союзники отправить истребители Украине. Как и в случае с танками, Макрон не исключает отправки самолетов Mirage 2000 — модели, которая в настоящее время выводится из эксплуатации французской армией, — и вряд ли отправит более современные самолеты Rafale", – отметили в Bloomberg.

А это означает, делают вывод авторы статьи, что "ответственность снова ложится на Германию и США. Пока оба отказались".

Президент Зеленский написал Макрону из-за россиян и Олимпиады. Пишет, что его "шокирует, что приходится убеждать".

Євген Пилипенко

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