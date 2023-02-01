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ВСУ получат от Франции два радара GM-200. Они "видят" дроны, крылатые ракеты и баллистику видео

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 20:52
Видео: Thales
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Украина получит от Франции два радара GM-200, которые существенно повысят возможности ВСУ по выявлению вражеских воздушных целей – крылатых и баллистических ракет и дронов разных типов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по итогам визита во Францию.

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Резников сообщил о заключении меморандума с компанией Thales на поставки двух радаров GM-200.

Также Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение бойцов ВСУ – Франция обеспечит подготовку более 6500 воинов, из них 2000 получат профподготовку во Франции и Польше.

СПРАВКА. Многоцелевой радар средней дальности GM-200 способен наблюдать за воздухом и поверхностью, обнаруживать воздушные цели в радиусе до 250 км в режиме наблюдения, а в режиме боя – до 100 км. Радар предоставляет вооруженным силам координаты пуска и столкновения с несколькими одновременными угрозами. Такая возможность предупреждает людей в этом районе, давая им несколько секунд, чтобы найти убежище. GM200 со всем оборудованием устанавливается в контейнер, перевозимый грузовиком с колесной формулой 8×8. GM-200 имеет встроенный блок питания, обеспечивающий круглосуточную автономную работу. 
  • Президент Франции Макрон не исключил, что после танков Украина может получить от западных партнеров и военные самолеты.
Оксана Житнюк
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Алексей Резников франция пво радар военная помощь GM-200
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