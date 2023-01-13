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Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки в течение двух месяцев

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 10:02
Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки в течение двух месяцев - Фото
AMX-10 RC (Фото - Wikipedia)

Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает Reuters.

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О возможных сроках поставок легких танков глава оборонного ведомства Франции сообщил, информируя о своем вчерашнем телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Франция также подтвердила свою общую поддержку Украины.

Резников вчера сообщил, что разговор был "плодотворным". Он поблагодарил французского коллегу за постоянную поддержку Украины, за решение передать AMX-10 RC, а также отметил высокую эффективность ранее переданных систем ПВО Crotale.

  • 4 января Франция решила передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion. Подробнее об их технических характеристиках читайте в обзоре LIGA.net.
  • По данным Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к поставке Украине танков немецкого производства Leopard 2. 

Читайте также: Убийцы Т-72, броня и ПВО. Как Запад выводит Украину на новый уровень в войне с Россией

Оксана Житнюк
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франция танк военная помощь легкий танк AMX 10-RC
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