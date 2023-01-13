Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки в течение двух месяцев
Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, передает Reuters.
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О возможных сроках поставок легких танков глава оборонного ведомства Франции сообщил, информируя о своем вчерашнем телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Франция также подтвердила свою общую поддержку Украины.
Резников вчера сообщил, что разговор был "плодотворным". Он поблагодарил французского коллегу за постоянную поддержку Украины, за решение передать AMX-10 RC, а также отметил высокую эффективность ранее переданных систем ПВО Crotale.
- 4 января Франция решила передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion. Подробнее об их технических характеристиках читайте в обзоре LIGA.net.
- По данным Politico, Франция и Польша подталкивают Германию к поставке Украине танков немецкого производства Leopard 2.
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