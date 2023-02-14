Глава Минобороны Нидерландов о переговорах по F-16 для ВСУ: Лучше это делать непублично

Нидерланды плотно контактируют с Украиной по теме военной помощи, в том числе по вопросу передачи Воздушным силам F-16; однако, если такой процесс начнется, украинские летчики получат западные истребители еще нескоро. Об этом перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявила глава МО Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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По ее словам, происходят "очень интенсивные контакты" с Вооруженными Силами Украины, также с утра 14 февраля были переговоры с министром обороны Алексеем Резниковым.

Оллонгрен заверила, что Нидерланды "всегда очень серьезно" воспринимают запросы от Украины, и подтвердила: "Это правда, что они также запросили F-16, и мы также очень серьезно к этому относимся".

По ее оценке, "это комплексная военная система", поэтому Амстердаму "нужно обсудить это с партнерами, также с США".

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Кроме того, "нужно подумать об осуществимости", добавила министр обороны союзников, – "и это займет время".

"И лучше всего это делать за закрытыми дверьми, чтобы понять, что возможно, а что – нет, какой курс может быть, как мы можем начать такую операцию. Пока мы на этой стадии. Украина в курсе, что это займет время. В этом плане это нельзя сравнивать, например, с поставкой танков", – пояснила Оллонгрен.

Отвечая на вопрос, согласна ли она с тем, что западные истребители у ВСУ изменят течение войны, она сказала, что оценка союзников такова, что война "может продлиться долго", – и за это время армия Украины должна пройти путь от военной техники советского образца к оборудованию Запада.

По ее словам, это касается также и боевой авиации: "Я думаю, это то, что сейчас должно нами учитываться".

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Євген Пилипенко

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