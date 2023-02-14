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В США искусственный интеллект 17 часов пилотировал испытательный истребитель F-16 – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 14:07
В США искусственный интеллект 17 часов пилотировал испытательный истребитель F-16 – СМИ - Фото
Испытательный истребитель F-16 Vista-X62A (Фото - Kyle Brasier/USAF)

В США впервые в мире испытано пилотирование истребителя искусственным интеллектом (ИИ) – специально оборудованный F-16 под его управлением провел в воздухе 17 часов. Об этом сообщает сайт Air Data News.

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17-часовой полет истребителя под управлением ИИ прошел на авиабазе Эдвардс в Калифорнии и был частью серии испытаний, которые начались в декабре 2022 года, сообщили в Lockheed Martin.

Для испытаний использовался самолет Vista X-62A, созданный компанией Lockheed Martin на базе F-16 специально для учебного центра летчиков-испытателей американских ВВС. Истребитель для испытаний, который ранее маркировался как NF-16D и F-16D Block 30 Peace Marble Il, был модернизирован авионикой Block 40 и получил новый акроним Vista (Variable Inflight Simulation Test Aircraft).

На истребителе были установлены обновленная система моделирования VISTA (VSS) компании Calspan, система автономного принятия решений MFA от Lockheed Martin и система автономной управляющей симуляции SACS.

Испытательный истребитель F-16 Vista-X62A (Фото – USAF)

Как сообщает Lockheed Martin, испытания пилотирующего ИИ будут продолжены.

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Сергій Бережний
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Эдвардс искусственный интеллект испытания истребитель авиация f-16 Lockheed Martin
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