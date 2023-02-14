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Истребители сил НАТО перехватили три самолета РФ у границы Польши

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 07:25
Истребители сил НАТО перехватили три самолета РФ у границы Польши - Фото
Истребитель F-35 (Фото - EPA)

Истребители F-35 сил НАТО перехватили три военных самолета РФ у границы Польши. Об этом сообщает Reuters.

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Два истребителя F-35 ВВС Нидерландов, размещенные в Польше по программе усиления восточного фланга НАТО, перехватили группу из трех российских военных самолетов у границы Польши и вели их до выхода из охраняемой НАТО зоны. Заявление об этом опубликовало Министерства обороны Нидерландов.

"Неопознанные на момент обнаружения самолеты приблизились к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда", – говорится в заявлении.

Министерство уточняет, что в перехваченной группе было три самолета РФ: разведывательный Ил-20М и два истребителя Су-27, и что голландские F-35 сопровождали группу на дистанции и передали эскорт партнерам по НАТО.

Восемь истребителей ВВС Нидерландов находятся в Польше в рамках программы усиления восточного фланга НАТО в связи ростом угроз со стороны России и Беларуси.

Сергій Бережний
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