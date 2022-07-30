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НАТО быстрого реагирования: авиация Альянса патрулирует небо над странами Балтии

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 15:44
НАТО быстрого реагирования: авиация Альянса патрулирует небо над странами Балтии - Фото
Иллюстративное фото - истребители Eurofighter Typhoon ВВС Австрии (Фото - EPA)

НАТО усиливает контроль воздушного пространства над Латвией, Литвой и Эстонией. Об этом сообщает официальный сайт Альянса.

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После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО усилила воздушное патрулирование восточного фланга Североатлантического альянса. Союзные страны по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой, поскольку у этих трех стран нет собственных истребителей. 

Авиации быстрого реагирования НАТО поставлена задача перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству союзников или не соблюдает правила безопасности – например, не сообщает плана полета или не поддерживает связь с авиадиспетчерской службой. 

Сообщается, что в ближайшие месяцы дежурство на авиабазе Шауляй в Литве примут в порядке ротации сил четыре венгерских истребителя JAS-39, еще четыре немецких истребителя Eurofighter будут базироваться в Эстонии, а еще четыре итальянских Eurofighter будут взлетать из польского Мальборка.

"В условиях, когда европейская безопасность коренным образом подорвана войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников", – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Сергей Бережной
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нато литва Латвия эстония eurofighter typhoon истребители
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