НАТО быстрого реагирования: авиация Альянса патрулирует небо над странами Балтии

НАТО усиливает контроль воздушного пространства над Латвией, Литвой и Эстонией. Об этом сообщает официальный сайт Альянса.

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После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО усилила воздушное патрулирование восточного фланга Североатлантического альянса. Союзные страны по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой, поскольку у этих трех стран нет собственных истребителей.

Авиации быстрого реагирования НАТО поставлена задача перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству союзников или не соблюдает правила безопасности – например, не сообщает плана полета или не поддерживает связь с авиадиспетчерской службой.

Сообщается, что в ближайшие месяцы дежурство на авиабазе Шауляй в Литве примут в порядке ротации сил четыре венгерских истребителя JAS-39, еще четыре немецких истребителя Eurofighter будут базироваться в Эстонии, а еще четыре итальянских Eurofighter будут взлетать из польского Мальборка.

"В условиях, когда европейская безопасность коренным образом подорвана войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников", – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

На саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция Альянса, в которой Россию признали главной угрозой.

27 июля сообщалось, что ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию.

Сергей Бережной

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