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США перебрасывают в Польшу шесть новейших истребителей для сдерживания России

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 22:33
США перебрасывают в Польшу шесть новейших истребителей для сдерживания России - Фото
Фото: EPA

ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США в Европе и Африке.

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Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли во вторник вечером на авиабазу Лейкенхит в Англии. Они будут переброшены на 32 тактическую авиабазу в польском Ласке.

Планы укрепления обороноспособности в Европе были выдвинуты на недавнем саммите НАТО в Мадриде, где лидеры наметили новую стратегию безопасности, учитывающую ситуацию, созданную неспровоцированным вторжением России в Украину.

Воздушная защита направлена на наращивание систем противоракетной обороны наземного и воздушного базирования у восточных границ альянса. Это второй этап процесса усиления обороноспособности, который начался после вторжения России в Украину 24 февраля.

Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

Вадим Ребрина
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