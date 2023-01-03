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"Ближайшие месяцы будут решающими". Премьер Нидерландов обещает помочь Украине победить

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 14:14
Марк Рютте (фото - ЕРА)

Ближайшие месяцы станут решающими в российско-украинской войне, и Нидерланды сделают все, чтобы помочь Украине победить. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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"Украина уже почти год сопротивляется варварскому российскому вторжению. Ближайшие месяцы будут решающими", – написал Рютте.

Он подчеркнул, что в разговоре с Зеленским заверил его, что Нидерланды сделают все, чтобы помочь Украине не только противостоять, но и победить в войне.

Как сообщил Зеленский, он проинформировал Рютте о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также об оборонных потребностях Украины для адекватного реагирования.

"Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем Рамштайне", – заявил Зеленский.

Оксана Житнюк
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