Зеленский после разговора с Рютте: Нидерланды лишь усилят поддержку в 2023 году
28.11.2022, 17:03
Владимир Зеленский (фото - ОП)
Нидерланды усилят поддержку Украины в 2023 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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По словам президента, темой разговора было устойчивое оборонное сотрудничество. "Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти", – написал президент.
Также обсуждалась реализации формулы мира, которую Зеленский предложил на саммите G20, и переход Украины к энергосберегающим технологиям.
Официальных релизов и комментариев нидерландской стороны о разговоре пока не было.
- В декабре Украина должна получить первые танки из пакета Нидерландов, США и Чехии.
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