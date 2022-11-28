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Зеленский после разговора с Рютте: Нидерланды лишь усилят поддержку в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 17:03
Зеленский после разговора с Рютте: Нидерланды лишь усилят поддержку в 2023 году - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Нидерланды усилят поддержку Украины в 2023 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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По словам президента, темой разговора было устойчивое оборонное сотрудничество. "Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти", – написал президент.

Также обсуждалась реализации формулы мира, которую Зеленский предложил на саммите G20, и переход Украины к энергосберегающим технологиям.

Официальных релизов и комментариев нидерландской стороны о разговоре пока не было.

Читайте также: "Безнаказанность – не вариант": Франция и Нидерланды об атаках РФ на энергосистему Украины

Марко Сировой
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Владимир Зеленский оружие нидерланды марк рютте военная помощь
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