Зеленский после разговора с Рютте: Нидерланды лишь усилят поддержку в 2023 году

Нидерланды усилят поддержку Украины в 2023 году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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По словам президента, темой разговора было устойчивое оборонное сотрудничество. "Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти", – написал президент.

Также обсуждалась реализации формулы мира, которую Зеленский предложил на саммите G20, и переход Украины к энергосберегающим технологиям.

Официальных релизов и комментариев нидерландской стороны о разговоре пока не было.

В декабре Украина должна получить первые танки из пакета Нидерландов, США и Чехии.

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Марко Сировой

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