"Безнаказанность – не вариант": Франция и Нидерланды об атаках РФ на энергосистему Украины
Европейские лидеры один за другим подчеркивают, что действия России в ее попытках уничтожить Украину не могут оставаться безнаказанными. В этом ключе высказались президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
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"Сегодня Украина подверглась массированным бомбардировкам, в результате которых значительная часть страны осталась без воды и света. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не может остаться безнаказанным", – написал Макрон в Twitter.
"Новые российские нападения на украинские города и инфраструктуру. Умышленно лишать мирных жителей тепла – отвратительно, это нарушение международного гуманитарного права. Нидерланды продолжат прилагать усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности. Безнаказанность – не вариант", – написал в Twitter Хукстра.
Ранее сообщалось, что президент ПАСЕ Тини Кокс также заявил, что "Россия продолжает нарушать международное право" и что для лидеров Кремля "безнаказанности за эти преступления не будет".
Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже отреагировал на массированный ракетный удар по Украине 23 ноября – он подчеркнул, что такая тактика РФ не сломит решимости Украины и ее партнеров.
- Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.
- По всей стране начались аварийные отключения электричества, воды и отопления.
- К вечеру электроснабжение начали постепенно восстанавливать.
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