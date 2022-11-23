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"Безнаказанность – не вариант": Франция и Нидерланды об атаках РФ на энергосистему Украины

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 23:46
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Европейские лидеры один за другим подчеркивают, что действия России в ее попытках уничтожить Украину не могут оставаться безнаказанными. В этом ключе высказались президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

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"Сегодня Украина подверглась массированным бомбардировкам, в результате которых значительная часть страны осталась без воды и света. Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не может остаться безнаказанным", – написал Макрон в Twitter.

"Новые российские нападения на украинские города и инфраструктуру. Умышленно лишать мирных жителей тепла – отвратительно, это нарушение международного гуманитарного права. Нидерланды продолжат прилагать усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности. Безнаказанность – не вариант", – написал в Twitter Хукстра.

Ранее сообщалось, что президент ПАСЕ Тини Кокс также заявил, что "Россия продолжает нарушать международное право" и что для лидеров Кремля "безнаказанности за эти преступления не будет".

Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже отреагировал на массированный ракетный удар по Украине 23 ноября – он подчеркнул, что такая тактика РФ не сломит решимости Украины и ее партнеров.

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Сергій Бережний
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