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Украина восстанавливается после ракетного удара: области возобновляют подачу электричества

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 19:47
Украина восстанавливается после ракетного удара: области возобновляют подачу электричества - Фото
Фото: Нацполиция

К вечеру 23 ноября, после массированного ракетного удара России по энергосистеме Украины, области постепенно восстанавливают подачу электричества. Об этом сообщают руководители областей и городов.

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Киевская область

"Понемногу, но уверенно, возвращаем электроснабжение", – написал глава ОВА Алексей Кулеба.

Николаев

"Сейчас смогли восстановить 10 мВт генерации. Включаем последовательно критическую инфраструктуру... БСМП уже +", – написал глава ОВА Виталий Ким.

Львов

"Половина Львова уже с электроэнергией... Водоснабжение в городе восстановлено на 70%... Запускаем городские ТЭЦ, работаем над восстановлением теплоснабжения и подачей горячей воды", – написал мэр Львова Андрей Садовый.

Запорожье

"В Запорожье постепенно возобновляется электроснабжение. Частично со светом Вознесеновский, Александровский, Заводской, Коммунаровский и Днепровский районы города", – написал секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Днепропетровская область

"Наши энергетики делают невероятное. Начинают подключать критическую инфраструктуру. Уже дали электричество Аульскому водопроводу. Вернули свет и в некоторые больницы", – написал глава ОВА Валентин Резниченко.

Житомир

В отдельных микрорайонах Житомира возобновили электроснабжение, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Читайте также: По всей Украине из-за ракетных ударов начались аварийные отключения – Укрэнерго

Наталія Медведєва
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