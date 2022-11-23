"Ракетный ливень". Ужасная тактика РФ не сломит решимости Украины и ее партнеров – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на массированный ракетный удар, которые нанесла Россия по Украине днем 23 ноября. Он подчеркнул, что такая тактика РФ не сломит решимости Украины и ее партнеров. Об этом Блинкен заявил в Twitter.

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"Миллионы людей по всей Украине спустились в укрытия, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный ливень", – написал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Россия хочет оставить украинцев без тепла и электричества.

"Продолжающиеся атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и темноте", – заявил он.

Госсекретарь США выразил уверенность, что Россия не добьется своих целей.

"Эта ужасная тактика не сломит решимость Украины и ее партнеров", – заявил Блинкен.

Сегодня оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.

По всей стране начались аварийные отключения электричества, воды и отопления.

К вечеру электроснабжение начали постепенно восстанавливать.

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Наталія Медведєва

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