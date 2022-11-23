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"Лидеры Кремля, берегитесь, безнаказанности для вас не будет" – президент ПАСЕ

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 22:02
Тини Кокс (фото – ПАСЕ)

Ракетные обстрелы Россией гражданской инфраструктуры Украины не останутся безнаказанными, и ответственность за них понесут лидеры Кремля. Об этом написал в Twitter президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

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"Ракетными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры (в том числе родильного дома в Вильнянске и поликлиники в Купянске) Россия продолжает нарушать международное право. Лидеры в Кремле, берегитесь, – безнаказанности за эти преступления не будет", – написал Кокс.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии. В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.

Сергій Бережний
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Тини Кокс Парламентская ассамблея Совета Европы военные преступления пасе
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