ПАСЕ поддержала создание трибунала против России: Число свидетельств о зверствах растет

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание трибунала из-за агрессии России против Украины. Об этом сообщили пресс-служба ПАСЕ и глава украинской делегации в Ассамблее Мария Мезенцева, депутат Слуги народа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что ПАСЕ охарактеризовала нападение России на Украину как "акт беспрецедентной тяжести с далеко идущими последствиями". ПАСЕ заявила, что "встревожена растущим количеством свидетельств зверств, совершенных российскими вооруженными силами".

Ассамблея выразила полную поддержку всем усилиям, направленным на расследование нарушений Россией международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права, а также других международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцида. Также ПАСЕ полностью поддерживает обеспечение ответственности агрессора.

Мезенцева уточнила, что резолюция не только поддерживает начатые расследования, в том числе Международным уголовным судом, но также призывает срочно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования за преступление агрессии, совершенное политическим и военным руководством РФ.

Резолюция была поддержана практически единогласно, 144 "за" из 147 присутствующих, отметила Мезенцева.

В марте Россию изгнали из ПАСЕ, а затем и из Совета Европы.

Читайте также: "Трибунал для Путина". Как в Украине фиксируют преступления России и будут ли приговоры

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.