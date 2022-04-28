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ПАСЕ поддержала создание трибунала против России: Число свидетельств о зверствах растет

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 08:30
ПАСЕ поддержала создание трибунала против России: Число свидетельств о зверствах растет - Фото
­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание трибунала из-за агрессии России против Украины. Об этом сообщили пресс-служба ПАСЕ и глава украинской делегации в Ассамблее Мария Мезенцева, депутат Слуги народа.

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Отмечается, что ПАСЕ охарактеризовала нападение России на Украину как "акт беспрецедентной тяжести с далеко идущими последствиями". ПАСЕ заявила, что "встревожена растущим количеством свидетельств зверств, совершенных российскими вооруженными силами".

Ассамблея выразила полную поддержку всем усилиям, направленным на расследование нарушений Россией международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права, а также других международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцида. Также ПАСЕ полностью поддерживает обеспечение ответственности агрессора.

Мезенцева уточнила, что резолюция не только поддерживает начатые расследования, в том числе Международным уголовным судом, но также призывает срочно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования за преступление агрессии, совершенное политическим и военным руководством РФ.

Резолюция была поддержана практически единогласно, 144 "за" из 147 присутствующих, отметила Мезенцева.

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Марк Сировой
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