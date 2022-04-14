Увидел своими глазами. Прокурор Гаагского суда с экспертами и следователями посетил Бучу

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Бучу, чтобы начать свое независимое расследование прямо на местах совершения военных преступлений. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"Побывали вместе с ним в Буче Киевской области, где сегодня началась эксгумация тел убитых гражданских уже со второй большой могилы на территории местной церкви", – написала генпрокурор.

Она сообщила, что большинство из 15 уже осмотренных жертв имеют огнестрельные и осколочные ранения.

Венедиктова, Хан, следователи и эксперты МУС посетили место хранения расстрелянных российскими военными автомобилей, на которых люди пытались убежать от войны, а также одну из пыточных, в которой россияне до смерти замучили семерых украинцев.

"Здесь на каждом шагу ужасающие доказательства зверств армии РФ на территории Украины и мы объединяем усилия с Офисом прокурора МУС, чтобы расследовать каждое военное преступление на нашей земле", – написала генпрокурор.

По ее словам, вскоре Офис прокурора МУС присоединится к работе совместной следственной группы, которую Украина создала с Литвой и Польшей на платформе Евроюста.

"Очень важно, что прокурор МКС Хан видит последствия и свидетельства этих ужасающих преступлений РФ воочию и искренен в своем стремлении неустанно работать ради верховенства права и справедливости для жертв и потерпевших", – подчеркнула Венедиктова.

2 марта прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что у него теперь есть все формальные основания для начала полномасштабного расследования преступлений России, связанных с событиями в Украине.

Наталия Медведева

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