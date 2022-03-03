Международный уголовный суд в Гааге открыл расследование по событиям в Украине с 2013 года

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил 2 марта, что у него теперь есть все формальные основания для начала полномасштабного расследования преступлений, связанных с событиями в Украине.

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Прокурор напомнил, что 28 февраля он объявил о решении запросить санкцию на начало расследования ситуации в Украине на основе предыдущих выводов его Управления, которые вытекали из проведенного предварительного расследования и охватывали любые преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

"В том же заявлении я указал, что расследования будут значительно ускорены, если любое государство-участник Римского статута даст Управлению соответствующее представление, как это предусмотрено в статье 14 Статута", – сказал Хан.

Прокурор заявил, что после этого им были получены представления по ситуации в Украине от следующих 39 государств-участников МУС: Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.

"Эти представления позволяют моему Управлению приступить к расследованию ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года и далее, тем самым охватив любые прошлые и настоящие заявления о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины и любым человеком", – заявил прокурор.

Карим Хан сказал, что приступая к выполнению своих обязанностей он будет стремиться взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и сторонами конфликта, обеспечивая объективное и независимое проведение расследований при полном соблюдении принципа взаимодополняемости.

"При этом мы будем по-прежнему сосредоточены на нашей основной цели: обеспечении ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС", – подчеркнул прокурор.

Он также повторил призыв ко всем, кто участвует в боевых действиях в Украине, строго соблюдать нормы международного гуманитарного права и напомнил, что "ни у одного человека нет лицензии на совершение преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда".

Сергей Бережной

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