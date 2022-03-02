Трибунал за военные преступления. Впервые в истории 38 стран обратились в Гаагу против РФ

Великобритания и еще 37 стран-союзников передали в Международный уголовный суд информацию о зверствах российских оккупантов в Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в Twitter.

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"Россия применяет неизбирательную силу против ни в чем не повинных гражданских лиц в ходе своего незаконного и неспровоцированного вторжения в Украину. Путинский режим должен быть привлечен к ответственности", – заявила Трасс.

28 февраля прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим А.А. Хан принял решение начать расследование военных действий России против Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что составляется "черный список" путинских генералов из России и Беларуси для Гаагского трибунала. Там будут сотни оккупантов и их приспешников, 450 депутатов нелегитимной Госдумы, 167 депутатов Совета Федерации, генералитет и прочие.

Международный уголовный суд может выдавать ордера на задержание в других странах мира. Стран, ратифицировавших Римский устав МКС, – 123. И в каждой такой стране российских оккупантов будет ждать "красный флажок" на границе.

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Оксана Житнюк

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