Россию единогласно изгнали из ПАСЕ: Европа должна быть сильна и едина с Украиной
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение об исключении России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.
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"Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и нашу обширную конвенционную систему", – сказано в сообщении.
В ПАСЕ заявили, что солидарны с российским народом, который "разделяет демократические ценности и стремится оставаться частью европейской семьи, которой он принадлежит".
В организации намерены использовать все средства для оказания поддержки украинскому народу в его борьбе против агрессора.
"В эти трудные времена важно, чтобы Европа была сильна и едина с Украиной, ее властями и украинским народом", – сказано в сообщении.
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