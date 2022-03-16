Россию единогласно изгнали из ПАСЕ: Европа должна быть сильна и едина с Украиной

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение об исключении России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

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"Своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ благ самой передовой в мире системы защиты прав человека, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и нашу обширную конвенционную систему", – сказано в сообщении.

В ПАСЕ заявили, что солидарны с российским народом, который "разделяет демократические ценности и стремится оставаться частью европейской семьи, которой он принадлежит".

В организации намерены использовать все средства для оказания поддержки украинскому народу в его борьбе против агрессора.

"В эти трудные времена важно, чтобы Европа была сильна и едина с Украиной, ее властями и украинским народом", – сказано в сообщении.

Яна Катасонова

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