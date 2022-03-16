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Россию исключили из Совета Европы

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16.03.2022, 15:48

Россию исключили из Совета Европы, сообщает пресс-центр организации.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня не является членом Совета Европы, после 26 лет членства", — говорится в сообщении.

  • Совет Европы 25 февраля приостановил членство РФ после нападения на Украину.
  • 15 марта Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение исключить Россию из состава.
  • Россия сама заявила о выходе из Совета Европы, к которому присоединилась 28 февраля 1996 года.
Лев Шевченко
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война совет европы
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