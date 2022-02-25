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Россию изгоняют из Совета Европы за нападение на Украину

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 17:48
Россию изгоняют из Совета Европы за нападение на Украину - Фото
­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)
обновлено

Совместный комитет Совета Европы рекомендует приостановить участие России во всех органах СЕ за нападение на Украину. Об этом заявил глава Парламентской ассамблеи СЕ Тини Кокс, передает Европейская правда.

Он сказал, что никогда не видел такого единства ПАСЕ: в Объединенном комитете есть консенсус по применению к России восьмой статьи Устава СЕ – остановить ее участие во всех органах Совета Европы.

Формально решение об этом должен принять Комитет министров СЕ сегодня вечером, но Кокс несколько раз подчеркнул, что речь идет о единственном варианте.

"Начав войну против Украины, Россия дала ответ, что она не может быть частью нашей организации", – сказал он.

Кокс отметил, что формально речь идет о приостановке, но при желании Комитет министров может рассмотреть исключение России из Совета Европы.

Кокс до начала нового вторжения в Украину считался  одним из самых пророссийских политиков в ПАСЕ, в частности выступал за снятие санкций с РФ в Ассамблее в 2019 году.

ОБНОВЛЕНО В 17:48

Решение принято, Россия лишена права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ. Об этом сообщила в Телеграм замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

"Дипломатическая победа!!!", – написала она.

 

Марк Сировой
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Тини Кокс Россия война пасе совет европы исключение се
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