Россия самоисключилась из Совета Европы

Россия заявила, что выходит из Совета Европы. Заявление об этом, опубликованное МИД РФ, цитируют российские пропагандистские ресурсы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – сказано в заявлении.

25 февраля совместный комитет Совета Европы рекомендовал приостановить участие России во всех органах СЕ за вторжение в Украину.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.