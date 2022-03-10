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Россия самоисключилась из Совета Европы

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 10:34

Россия заявила, что выходит из Совета Европы. Заявление об этом, опубликованное МИД РФ, цитируют российские пропагандистские ресурсы.

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"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", – сказано в заявлении.

25 февраля совместный комитет Совета Европы рекомендовал приостановить участие России во всех органах СЕ за вторжение в Украину.

Сергей Бережной
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совет европы
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