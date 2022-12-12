Трибунал над российской верхушкой могут провести в Гааге. Нидерланды готовы – министр
Нидерланды не против, чтобы специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины был создан в Гааге. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Вопке Хукстра, пишет NOS.
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В Гааге расположен Международный уголовный суд, созданный для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечества, геноцида и агрессии против другой страны, юрисдикции которого Россия не признает.
Украина предлагает дополнить его специальным трибуналом – подобным тому, на котором судили верхушку нацистов.
Хукстра подчеркнул, что создание такого трибунала потребует широкой международной политической и финансовой поддержки.
"Грубые нарушения прав человека и происходящие в Украине военные преступления не должны оставаться безнаказанными. Важно закрыть этот пробел", – сказал министр.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".
- 7 сентября Владимир Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, сказав, что "сделал это сознательно".
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