Трибунал над российской верхушкой могут провести в Гааге. Нидерланды готовы – министр

Нидерланды не против, чтобы специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины был создан в Гааге. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Вопке Хукстра, пишет NOS.

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В Гааге расположен Международный уголовный суд, созданный для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечества, геноцида и агрессии против другой страны, юрисдикции которого Россия не признает.

Украина предлагает дополнить его специальным трибуналом – подобным тому, на котором судили верхушку нацистов.

Хукстра подчеркнул, что создание такого трибунала потребует широкой международной политической и финансовой поддержки.

"Грубые нарушения прав человека и происходящие в Украине военные преступления не должны оставаться безнаказанными. Важно закрыть этот пробел", – сказал министр.

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Андрій Водяний

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