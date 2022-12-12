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Трибунал над российской верхушкой могут провести в Гааге. Нидерланды готовы – министр

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 22:08
Трибунал над российской верхушкой могут провести в Гааге. Нидерланды готовы – министр - Фото
Фото: EPA

Нидерланды не против, чтобы специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины был создан в Гааге. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Вопке Хукстра, пишет NOS.

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В Гааге расположен Международный уголовный суд, созданный для привлечения к ответственности виновных в преступлениях против человечества, геноцида и агрессии против другой страны, юрисдикции которого Россия не признает.

Украина предлагает дополнить его специальным трибуналом – подобным тому, на котором судили верхушку нацистов.

Хукстра подчеркнул, что создание такого трибунала потребует широкой международной политической и финансовой поддержки.

"Грубые нарушения прав человека и происходящие в Украине военные преступления не должны оставаться безнаказанными. Важно закрыть этот пробел", – сказал министр.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Андрій Водяний
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трибунал Вопке Хукстра
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