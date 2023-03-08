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В Британии предлагают странам НАТО обменять самолеты для Украины на истребители Typhoon

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 18:38
В Британии предлагают странам НАТО обменять самолеты для Украины на истребители Typhoon - Фото
Истребитель RAF Typhoon (фото - EPA)

В парламенте Великобритании оппозиция предлагает поощрить союзников по НАТО передавать Украине имеющиеся у них истребители, заменив их предыдущими моделями Typhoon. Об этом сообщает The Mirror

Издание сообщило, что вопрос обсуждался на заседании оборонного комитета парламента.

По мнению депутата Роберта Кортса, снятые с вооружения британские Typhoon можно передать партнерам по НАТО вместо имеющихся у них старых советских истребителей, которые те взамен согласятся отправить Украине.

Бывший глава минобороны Марк Франсуа поддержал это предложение, сказав, что эскадрилья снятых в Британии с вооружения самолетов Typhoon сейчас законсервирована на базе Шоубери и просто "накапливают там пыль".

Парламентарий считает, что предложение передать шесть истребителей могло бы стать "политическим сигналом".

"Если бы мы объявили, что передадим Украине хотя бы половину из шести самолетов этой эскадрильи, это могло бы помочь разблокировать МиГ и F-16, которые им действительно нужны", — заявил Франсуа.

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Сергій Бережний
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Великобритания парламент истребители военная помощь Typhoon
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