В Британии предлагают странам НАТО обменять самолеты для Украины на истребители Typhoon
В парламенте Великобритании оппозиция предлагает поощрить союзников по НАТО передавать Украине имеющиеся у них истребители, заменив их предыдущими моделями Typhoon. Об этом сообщает The Mirror.
Издание сообщило, что вопрос обсуждался на заседании оборонного комитета парламента.
По мнению депутата Роберта Кортса, снятые с вооружения британские Typhoon можно передать партнерам по НАТО вместо имеющихся у них старых советских истребителей, которые те взамен согласятся отправить Украине.
Бывший глава минобороны Марк Франсуа поддержал это предложение, сказав, что эскадрилья снятых в Британии с вооружения самолетов Typhoon сейчас законсервирована на базе Шоубери и просто "накапливают там пыль".
Парламентарий считает, что предложение передать шесть истребителей могло бы стать "политическим сигналом".
"Если бы мы объявили, что передадим Украине хотя бы половину из шести самолетов этой эскадрильи, это могло бы помочь разблокировать МиГ и F-16, которые им действительно нужны", — заявил Франсуа.
5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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