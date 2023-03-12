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Кулеба не ожидает поставок Украине западных истребителей в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 11:37
Кулеба не ожидает поставок Украине западных истребителей в ближайшее время - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает поставок Украине западных истребителей в ближайшее время. Об этом глава МИД сказал в интервью Bild.

"Я не ожидаю, что поставка истребителей произойдет в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники", – заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина хочет, чтобы обучение летчиков ВСУ началось уже сейчас. 

"Мы советуем начать обучение украинских пилотов на западных самолетах уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, не тратить время и многие месяцы на обучение", – подчеркнул глава МИД.

  • 17 февраля глава МИД заявил, что истребители Украины еще не пообещала ни одна страна, но в скором времени заявят об учебе.
  • 6 марта в Воздушных силах заявили, что два украинских летчика отправились в США для анализа навыков и потребностей учебной базы.
  • 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу Украине старых финских истребителей, однако в Минобороны Финляндии говорят, что эти самолеты еще нужны стране.

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Наталія Медведєва
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