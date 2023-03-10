Премьер Финляндии допустила передачу ВСУ старых истребителей, но в Минобороны не согласны
Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая сегодня была с визитом в Киеве, допустила передачу Украине старых финских истребителей, однако в Минобороны Финляндии говорят, что эти самолеты еще нужны стране. Об этом сообщает Yle.
Марин заявила, что Финляндия может обсудить вопрос передачи необходимых Украине истребителей.
Она отметила, что страна находится в "интересном" положении, поскольку приняла решение о приобретении новых истребителей, – вместо имеющихся Hornet.
"Да, я думаю, мы можем обсудить и "Хорнеты", можно ли будет передать их Украине, и какая для этого потребуется подготовка", – сказала Марин.
Она подчеркнула, что обсуждение вопроса об авиации находится на очень ранней стадии и необходимо широкое международное сотрудничество.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью Iltalehte сказал, что Марин не обсуждала с ним возможность передачи Украине истребителей Hornet, и он бы не поддержал эту идею.
По словам чиновника, с 2026 года Финляндия будет получать новые самолеты F-35, но в ближайшие несколько лет "Хорнеты" еще будут нужны финнам.
"Мы очень помогли Украине оборонной техникой и будем продолжать помогать. Но моя оценка такова, что сейчас мы должны думать о чем-то другом, кроме Hornet", – сказал министр.
Он также подчеркнул, что "Хорнеты" начинают изрядно изнашиваться к концу срока службы, потому их передача на практике была бы довольно сложной задачей.
- 5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
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