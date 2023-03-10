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Премьер Финляндии допустила передачу ВСУ старых истребителей, но в Минобороны не согласны

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 22:04
Премьер Финляндии допустила передачу ВСУ старых истребителей, но в Минобороны не согласны - Фото
Hornet (фото – ЕРА)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая сегодня была с визитом в Киеве, допустила передачу Украине старых финских истребителей, однако в Минобороны Финляндии говорят, что эти самолеты еще нужны стране. Об этом сообщает Yle.

Марин заявила, что Финляндия может обсудить вопрос передачи необходимых Украине истребителей.

Она отметила, что страна находится в "интересном" положении, поскольку приняла решение о приобретении новых истребителей, – вместо имеющихся Hornet.

"Да, я думаю, мы можем обсудить и "Хорнеты", можно ли будет передать их Украине, и какая для этого потребуется подготовка", – сказала Марин.

Она подчеркнула, что обсуждение вопроса об авиации находится на очень ранней стадии и необходимо широкое международное сотрудничество.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью Iltalehte сказал, что Марин не обсуждала с ним возможность передачи Украине истребителей Hornet, и он бы не поддержал эту идею.

По словам чиновника, с 2026 года Финляндия будет получать новые самолеты F-35, но в ближайшие несколько лет "Хорнеты" еще будут нужны финнам.

"Мы очень помогли Украине оборонной техникой и будем продолжать помогать. Но моя оценка такова, что сейчас мы должны думать о чем-то другом, кроме Hornet", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что "Хорнеты" начинают изрядно изнашиваться к концу срока службы, потому их передача на практике была бы довольно сложной задачей.

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Оксана Житнюк
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