Премьер Финляндии допустила передачу ВСУ старых истребителей, но в Минобороны не согласны

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая сегодня была с визитом в Киеве, допустила передачу Украине старых финских истребителей, однако в Минобороны Финляндии говорят, что эти самолеты еще нужны стране. Об этом сообщает Yle.

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Марин заявила, что Финляндия может обсудить вопрос передачи необходимых Украине истребителей.

Она отметила, что страна находится в "интересном" положении, поскольку приняла решение о приобретении новых истребителей, – вместо имеющихся Hornet.

"Да, я думаю, мы можем обсудить и "Хорнеты", можно ли будет передать их Украине, и какая для этого потребуется подготовка", – сказала Марин.

Она подчеркнула, что обсуждение вопроса об авиации находится на очень ранней стадии и необходимо широкое международное сотрудничество.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью Iltalehte сказал, что Марин не обсуждала с ним возможность передачи Украине истребителей Hornet, и он бы не поддержал эту идею.

По словам чиновника, с 2026 года Финляндия будет получать новые самолеты F-35, но в ближайшие несколько лет "Хорнеты" еще будут нужны финнам.

"Мы очень помогли Украине оборонной техникой и будем продолжать помогать. Но моя оценка такова, что сейчас мы должны думать о чем-то другом, кроме Hornet", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что "Хорнеты" начинают изрядно изнашиваться к концу срока службы, потому их передача на практике была бы довольно сложной задачей.

5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.

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Оксана Житнюк

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