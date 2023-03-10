Зеленский: Начинаем обсуждать с Норвегией тренировочную миссию для наших пилотов
10.03.2023, 21:06
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба президента)
Украина и Норвегия начинают обсуждение тренировочной миссии для украинских летчиков. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
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Он отметил, что сегодня с визитом в Киеве находился министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.
"Начинаем общаться с Норвегией по поводу возможностей тренировочной миссии для наших пилотов", – сказал президент.
По его словам, Украина и Норвегия в целом достигли "чрезвычайно мощных отношений" во многих сферах.
"Это касается и оружия: благодаря Норвегии мы усилили и нашу ПВО, и артиллерию, и другие роды войск. Также Норвегия положила начало программе долговременной бюджетной поддержки Украины – $7 млрд на пять лет, – которая может и должна стать примером для других наших партнеров ", – сказал Зеленский.
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Он отметил, что на встрече обсуждались также дополнительные шаги, которые Украина и Норвегия могут вместе предпринять, "чтобы эта весна была успешной и для украинской обороны, и для перспектив общеевропейской безопасности".
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