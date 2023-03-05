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Нужны F-16. В Воздушных силах рассказали, как бороться с новыми авиабомбами России

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 13:47
Нужны F-16. В Воздушных силах рассказали, как бороться с новыми авиабомбами России - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Украине нужны современные истребители для борьбы с корректируемыми (управляемыми) авиационными бомбами, которые Россия стала применять на фронте. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя информацию о первом использовании россиянами планирующих бомб УПАБ-1500В весом 1500 кг.

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"Это не новая информация. Они могут применять ракеты, как делают это с весны прошлого года, а могут применять и управляемые авиабомбы. Ракетное вооружение не безгранично у врага, поэтому планирующие бомбы могут залетать на десятки километров", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что такие угрозы – одна из причин, почему Украина просит Запад об истребителях, таких как F-16, и дальнобойном зенитном вооружении.

"От ракет не будет таких разрушений как от авиационных бомб такого типа", – сказал Игнат.

  • Бомба УПАБ-1500В была продемонстрирована в РФ в 2019 году. Она предназначена для поражения высокозащищенных объектов на расстоянии до 40 км. Тогда же россияне заявили, что эта бомба уже прошла испытания, поставлена на вооружение Военно-космических сил РФ и получила первые экспортные заказы.
  • По данным специализированного издания Defense Express, первое применение этого "нового и достаточно опасного вооружения" было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500В.
  • Высокая угроза применения УПАБ-1500В состоит в том, что она принадлежит к планирующим, оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов. Бомба может сбрасываться в 40 км от цели, для чего носитель должен подняться на высоту в 14 км.
Андрій Водяний
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f-16 воздушные силы авиабомба Юрий Игнат
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