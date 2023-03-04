РФ впервые использовала против Украины новый тип авиабомб весом 1500 кг – Defense Express

Российские оккупанты впервые использовали против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, первое применение этого "нового и достаточно опасного вооружения" было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области. На одном из обломков были остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500В.

Впервые бомба УПАБ-1500 была продемонстрирована в РФ в 2019 году. Она предназначена для поражения высокозащищенных объектов на расстоянии до 40 км. Тогда же россияне заявили, что эта бомба уже прошла испытания, поставлена на вооружение Военно-космических сил РФ и получила первые экспортные заказы.

Высокая угроза применения УПАБ-1500В состоит в том, что она относится к планирующим, оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации и имеет боевую часть весом 1010 кг, предназначенную для поражения высокозащищенных объектов. Бомба может сбрасываться в 40 км от цели, для чего носитель должен подняться на высоту в 14 км.

В то же время, как отмечают журналисты, использование Россией планирующих бомб остается единичными явлениями, потому что обеспечение высокой дальности полета требует полета на значительной высоте, что упрощает выявление целей и возможностей поражения носителя.

В издании не исключают, что сбитый 3 марта в районе Енакиево фронтовой бомбардировщик Су-34 мог совершать полет с такими боеприпасами.

Еще в марте 2022 года российские пропагандисты заявляли, что РФ использует в войне против Украины авиабомбы УПАБ-1500Б, которые являются уменьшенной копией УПАБ-1500В. Такие бомбы весят 505 кг, из которых 390 кг приходится на боевую часть при сохранении других особенностей.

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Оксана Житнюк

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