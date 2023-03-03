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Украинская ПВО сбила Су-34 россиян глубоко в тылу врага под Енакиево: видео крушения

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 15:55
Украинская ПВО сбила Су-34 россиян глубоко в тылу врага под Енакиево: видео крушения - Фото
Российские Су-34 (Фото: ЕРА)

3 марта около 14:00 в соцсетях появились ролики с запуском ракет противовоздушной обороны и падением самолета в районе временно оккупированного Енакиево Донецкой области. Россияне признали, что это их боевой самолет, который, вероятно, сбила своя же ПВО.

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Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание самолета украинской ПВО. Уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло примерно в 13:30.

"Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию", – говорится в сообщении.

Украинская ПВО сбила Су-34 россиян глубоко в тылу врага под Енакиево: видео крушения

  • 8 февраля 2023 года нацгвардейцы сбили ударный российский вертолет Ми-24
  • 23 февраля в Белгородской области упал самолет Минобороны России. Есть фото.
Мілана Головань
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война самолет Су-34
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