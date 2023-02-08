Бахмут. Российский ударный вертолет Ми-24 сбили вчера "Иглой" нацгвардейцы

7 февраля в 14:12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два российских вертолета Ми-24. Один из них уничтожил стрелок-зенитчик из переносного ракетно-зенитного комплекса "Игла-1", сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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"Этот ударный вертолет наносил огневое поражение украинским подразделениям и прикрывал с воздуха наступающую вражескую пехоту. Судьба пилота сбитой авиамашины неизвестна", — говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третий российский вертолет, сбитый именно подразделениями 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

6 февраля Зеленский поблагодарил воинов, защищающих Бахмут.

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Мілана Головань

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