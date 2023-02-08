UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бахмут. Российский ударный вертолет Ми-24 сбили вчера "Иглой" нацгвардейцы

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 12:54
Бахмут. Российский ударный вертолет Ми-24 сбили вчера
Ми-24 ВКС РФ (скриншот)

7 февраля в 14:12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два российских вертолета Ми-24. Один из них уничтожил стрелок-зенитчик из переносного ракетно-зенитного комплекса "Игла-1", сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Этот ударный вертолет наносил огневое поражение украинским подразделениям и прикрывал с воздуха наступающую вражескую пехоту. Судьба пилота сбитой авиамашины неизвестна", — говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третий российский вертолет, сбитый именно подразделениями 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии за время полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Сотрите также: В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик Су-25: видео

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вертолет нацгвардия бахмут ми-24
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 