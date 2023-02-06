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Зеленский поблагодарил воинов, которые защищают Бахмут – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 21:50
Владимир Зеленский (фото: ОП)
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил военных Сил обороны, которые защищают Бахмут. Об том Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

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Президент рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Основным вопросом были действия на передовой – в Донецкой области и других направлениях.

"Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите, попыткам оккупанта окружить город и сломать там нашу оборону. Противодействуем. И я благодарю каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает это противодействие", – сказал Зеленский.

Президент отдельно отметил бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

"Я благодарю вас, воины, за вашу храбрость и несгибаемость, за очень нужную Украине стойкость", – сказал Зеленский.

Читайте также: Сырский о Бахмуте: Битва продолжается, делаем все, чтобы уничтожать лучшие части врага

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война бахмут
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