Сырский о Бахмуте: Битва продолжается, делаем все, чтобы уничтожать лучшие части врага
Битва за Бахмут в Донецкой области продолжается, Силы обороны используют "все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения" российских оккупантов. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, его слова передает Военный медиа-центр.
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По словам генерал-полковника, Бахмутский район и сам город загодя готовились к обороне.
Вдобавок, эта местность имеет определенные особенности рельефа: Бахмут окружен господствующими высотами и холмами, которые, отметил военачальник, "сами по себе препятствуют врагу".
"Продуманная система инженерных заграждений, в сочетании с природным ландшафтом, превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов. <...> Битва продолжается" , – сказал он.
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Ориентировочная ситуация на 6 февраля:
- 4 февраля 2023 года в Минобороны заверили, что попытки россиян окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешными.
- 5 февраля британская разведка сообщила, что Бахмут "становится все более изолированным от маршрутов поставок ВСУ".
- Генштаб отметил 6 февраля, что между кадровой армией РФ и ЧВК Вагнера "нет координации".
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