Атаки РФ под Лиманом и попытки окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешны – Минобороны
04.02.2023, 18:15
ЗСУ під Бахмутом (Фото - ЕРА)
Россияне бросили все силы на прорыв в Бахмуте и попытку окружить там ВСУ, активно наступают на Лиманском направлении, но ни в одном, ни в другом успехов не добились. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.
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По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта за последние дни и коротко финализировать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв обороны ВСУ и окружение Бахмута, а также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.
"Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились", – заявила Маляр.
Активные бои за Бахмут идут с начала августа 2022-го. Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. После того, как ВСУ отошли от Соледара, в Генштабе сообщили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться.
К наступательным действиям на Лиманском направлении россияне перешли с 29 января и пытаются расширить географию наступления на этом участке фронта.
К наступательным действиям на Лиманском направлении россияне перешли с 29 января и пытаются расширить географию наступления на этом участке фронта.
- В утренней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и несут большие потери.
- С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.
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