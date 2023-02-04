Атаки РФ под Лиманом и попытки окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешны – Минобороны

Россияне бросили все силы на прорыв в Бахмуте и попытку окружить там ВСУ, активно наступают на Лиманском направлении, но ни в одном, ни в другом успехов не добились. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

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По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта за последние дни и коротко финализировать, то на этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв обороны ВСУ и окружение Бахмута, а также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

"Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились", – заявила Маляр.

Бахмут идут с начала августа 2022-го. Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. После того, как ВСУ



К наступательным действиям на Лиманском направлении россияне Активные бои заидут с начала августа 2022-го. Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. После того, как ВСУ отошли от Соледара, в Генштабе сообщили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута , пока там есть возможность обороняться.К наступательным действиям нароссияне перешли с 29 января и пытаются расширить географию наступления на этом участке фронта.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и несут большие потери.

С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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