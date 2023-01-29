Россияне перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении – Генштаб
Россияне перешли к наступательным действиям на Лиманском направлении, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Ранее оккупанты на этом направлении оборонялись.
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Генштаб сообщает, что армия РФ продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях россияне обороняются на ранее занятых рубежах.
Также Генштаб сообщает, что из больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупанты закрывают, вопреки ранее озвученным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение.
По данным Генштаба, украинская авиация в течение суток нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и два удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили две радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.
- В утренней сводке Генштаб сообщал, что российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Силы обороны Украины отбили атаки врага у 16 населенных пунктов.
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