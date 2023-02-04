Силы обороны Украины уничтожили еще 720 оккупантов, танки и средства ПВО – сводка за сутки
Украинские военные за сутки уничтожили 720 российских оккупантов, три танка и три системы ПВО врага. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Армия России с 24 февраля по 4 февраля потеряла на войне против Украины:
личного состава – около 130 590 (+720) человек ликвидировано;
танков – 3218 (+3);
боевых бронированных машин – 6394 (+6);
артиллерийских систем – 2200 (+5);
РСЗО – 460 (0);
средств ПВО – 225 (+3);
самолетов – 294 (0);
вертолетов – 284 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4);
крылатых ракет – 796 (0);
кораблей/катеров – 18 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13);
спецтехники – 203 (+1).
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