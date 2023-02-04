Силы обороны Украины уничтожили еще 720 оккупантов, танки и средства ПВО – сводка за сутки

Украинские военные за сутки уничтожили 720 российских оккупантов, три танка и три системы ПВО врага. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Армия России с 24 февраля по 4 февраля потеряла на войне против Украины:

личного состава – около 130 590 (+720) человек ликвидировано;

танков – 3218 (+3);

боевых бронированных машин – 6394 (+6);

артиллерийских систем – 2200 (+5);

РСЗО – 460 (0);

средств ПВО – 225 (+3);

самолетов – 294 (0);

вертолетов – 284 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1956 (+4);

крылатых ракет – 796 (0);

кораблей/катеров – 18 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5081 (+13);

спецтехники – 203 (+1).

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Наталія Медведєва

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