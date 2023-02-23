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В Белгородской области упал самолет минобороны России

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 10:16
В Белгородской области упал самолет минобороны России - Фото
Иллюстративное фото: ВСУ

Сегодня, 23 февраля, в Белгородской области упал самолет министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется", – написал Гладков.

В Белгородской области упал самолет минобороны России

По информации российского пропагандистского ресурса ТАСС, упал самолет Су-24, пилот катапультировался.

В Белгородской области упал самолет минобороны России

В пабликах россиян появились фото, якобы с места крушения.

В Белгородской области упал самолет минобороны России

В Белгородской области упал самолет минобороны России

Сообщается, что после падения самолет загорелся, начался пожар на "хозпостройке".

Новость дополняется

Наталія Медведєва
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самолет Белгородская область
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