В Белгородской области упал самолет минобороны России

Сегодня, 23 февраля, в Белгородской области упал самолет министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется", – написал Гладков.

По информации российского пропагандистского ресурса ТАСС, упал самолет Су-24, пилот катапультировался.

В пабликах россиян появились фото, якобы с места крушения.

Сообщается, что после падения самолет загорелся, начался пожар на "хозпостройке".

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Наталія Медведєва

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