В Белгородской области упал самолет минобороны России
23.02.2023, 10:16
Иллюстративное фото: ВСУ
Сегодня, 23 февраля, в Белгородской области упал самолет министерства обороны России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется", – написал Гладков.
По информации российского пропагандистского ресурса ТАСС, упал самолет Су-24, пилот катапультировался.
В пабликах россиян появились фото, якобы с места крушения.
Сообщается, что после падения самолет загорелся, начался пожар на "хозпостройке".
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