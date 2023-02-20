Воздушные силы: РФ восполняет потери в авиации, но ВСУ уничтожают самое новое, что было

Несмотря на то, что украинские силы с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили сотни росссийских самолетов и вертолетов, страна-террорист может пополнять эти потери, и на ее аэродромах остается такое же количество российской авиации, как и было в начале большой войны. Однако украинские силы уничтожают самую современную авиацию РФ. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 20 февраля.

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"Что касается информации о скоплении авиации [РФ] – это старая история", – сказал Игнат.

Он отметил, что в Воздушных силах уже неоднократно комментировали, сколько единиц авиатехники россияне сконцентрировали на аэродромах, которые они используют в агрессии против Украины. Это около 40 аэродромов, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, а также в Беларуси и РФ.

"То количество, которое враг накопил в начале агрессии, – такое же и сохраняется сейчас. Это более 700 летальных аппаратов. Несмотря на то, что близимся уже к 300-му сбитому самолету и 300-му пораженному вертолету, противник может восполнять потерянные борты", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что уничтоженные украинскими силами российские борты – это самая новая техника, которая была в России (самолеты Су-34, Су-25, Су-30, Су-35, вертолеты Ка-52).

Он добавил, что авиация – это не танки и не артиллерия. Подтянуть самолеты и вертолеты к границе невозможно, для этого нужны аэродромы.

РФ собрала примерно 450 тактических самолетов (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов в 200 км от границы и может применить ее в наступлении на Донбассе, сообщили в ГУР.

Резников заявил, что у россиян до сих пор много самолетов и вертолетов, но авиация — это в первую очередь профессиональные летчики, а большинство летной элиты оккупантов ВСУ уже уничтожили.

Оксана Житнюк

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