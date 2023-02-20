Резников оценил возможный эффект применения россиянами авиации при новом наступлении

Министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян до сих пор много самолетов и вертолетов, однако, авиация — это в первую очередь профессиональные летчики, подготовка которых занимает годы при условии, что большинство летной элиты оккупантов защитники Украины уже уничтожили. Об этом он сказал в интервью Бабелю.

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Резников отметил, что не следует разделять угрозу наступления россиян и применения авиации. Он объяснил, что классическая военная наука учит — если планируешь идти в наступление, ты должен сделать три вещи: заставить своего оппонента остановиться и перейти в оборону; начать контролировать воздух, чтобы не дать ему пойти в контрнаступление; должен уничтожать все его резервы, логистические цепочки, запасы, для чего тоже нужна авиация.

"Поэтому когда мы говорим, что россияне готовятся к наступлению, то это обязательно и об авиации", – сказал министр.

По его словам, в украинском wish list к партнерам была артиллерия калибра 155 мм, современные системы залпового огня, в том числе HIMARS, противокорабельные комплексы, бронированные машины серьезно уровня, ПВО Patriot, боевые современные танки, самолеты.

"Сегодня в этом wish list остались самолеты и системы дальнего поражения более 200 километров. Остальное либо есть, либо уже есть политическое решение", – сказал Резников.

На вопрос, как далеко оккупанты могут залететь вглубь территории Украины во время возможного нового масштабного наступления, он ответил: "Несмотря на то, что мы много сбили, у россиян до сих пор много самолетов и вертолетов. Однако авиация — это в первую очередь профессиональные летчики. Подготовка летчика класса "снайпер" – это годы".

По его словам, "большинство их летной элиты мы уже уничтожили, сейчас летает преимущественно "молодняк ".

"Как далеко они смогут залететь? Вопрос в мастерстве, ночью или днем, в паре или нет, маневры и техническое состояние. Также зависит от массированности их прилета и сколько в этот день или часы нам потребуется выпустить противовоздушных ракет", – сказал Резников.

14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".

По данным британской разведки на 14 февраля, воюющие против Украины российские захватчики получили приказ наступать на большинстве направлений, но у них нет боевой силы.

Президент Владимир Зеленский считает, что прогнозируемое масштабное весеннее наступление РФ уже началось, но Украина сможет ему противостоять.

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Вадим Ребрина

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