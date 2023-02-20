Белый дом советует команде Зеленского не медлить с контрнаступлением – Politico

Издание Politico со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Офис президента Владимира Зеленского, чтобы Украина закрепила свои успехи на поле боя и, возможно, нанесла собственный контрудар.

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"Администрация Байдена требует от администрации президента Владимира Зеленского срочно закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар", – говорится в материале.

Белый дом также посоветовал Зеленскому готовиться к наступлению уже сейчас, "поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают свободно".

14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".

По данным британской разведки на 14 февраля, российские захватчики, воюющие против Украины, получили приказ наступать на большинстве направлений, но у них нет боевой мощи.

Зеленский считает, что прогнозируемое масштабное весеннее наступление РФ уже началось, но Украина сможет ему противостоять.

Вадим Ребрина

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