Потери России: ВСУ уничтожили 820 оккупантов, 28 единиц техники и девять артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 820 российских оккупантов, 28 единиц техники и девять артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Ранее в сводке Генерального штаба сообщалось, что украинские воины отбили атаки в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, а также Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
Общие потери противника за время большой войны составили:
— личного состава — 143680 (+820),
— танков — 3316 (+6),
— боевых бронированных машин — 6553 (+8),
— артиллерийских систем — 2334 (+7),
— РСЗО — 471 (+2),
— средств ПВО — 243,
— самолетов — 299 (+1),
— вертолетов — 287,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13),
— специальной техники — 225 (+1).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
- 16 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отбивают атаки оккупантов на пяти направлениях восточного фронта.
- Начатое Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого", сказала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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