Потери России: ВСУ уничтожили 820 оккупантов, 28 единиц техники и девять артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 820 российских оккупантов, 28 единиц техники и девять артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Ранее в сводке Генерального штаба сообщалось, что украинские воины отбили атаки в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, а также Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 143680 (+820),

— танков — 3316 (+6),

— боевых бронированных машин — 6553 (+8),

— артиллерийских систем — 2334 (+7),

— РСЗО — 471 (+2),

— средств ПВО — 243,

— самолетов — 299 (+1),

— вертолетов — 287,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13),

— специальной техники — 225 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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