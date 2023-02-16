Генштаб: РФ атакует Бахмут, Угледар, Марьинку, Авдеевку и Белогоровку. ВСУ стоят — карта
Российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях восточного фронта, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что усилия россиян сосредоточены в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах более 15 населенных пунктов — речь идет о Белогоровке и Серебрянском лесничестве Луганской области, а также Федоровке, Бахмуте, Дилиевке, Авдеевке, Водяном, Первомайском, Марьинке, Новомихайловке, Угледаре, Пречистовке и Новоселке в Донецкой области.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также пять ударов по позициям зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления РФ, шесть районов сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно устоять в битве на истощение за Бахмут.
- Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом.
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