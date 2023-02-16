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Генштаб: РФ атакует Бахмут, Угледар, Марьинку, Авдеевку и Белогоровку. ВСУ стоят — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 07:10
Генштаб: РФ атакует Бахмут, Угледар, Марьинку, Авдеевку и Белогоровку. ВСУ стоят — карта - Фото
Боец ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях восточного фронта, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что усилия россиян сосредоточены в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара. 

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах более 15 населенных пунктов — речь идет о Белогоровке и Серебрянском лесничестве Луганской области, а также Федоровке, Бахмуте, Дилиевке, Авдеевке, Водяном, Первомайском, Марьинке, Новомихайловке, Угледаре, Пречистовке и Новоселке в Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также пять ударов по позициям зенитных ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления РФ, шесть районов сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов. 

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: ВСУ: Бахмут снабжается и удерживает РФ на пути к Славянску. Сырский руководит операцией

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб Угледар
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