Генштаб: РФ атакует Бахмут, Угледар, Марьинку, Авдеевку и Белогоровку. ВСУ стоят — карта

Российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях восточного фронта, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки противника. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что усилия россиян сосредоточены в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах более 15 населенных пунктов — речь идет о Белогоровке и Серебрянском лесничестве Луганской области, а также Федоровке, Бахмуте, Дилиевке, Авдеевке, Водяном, Первомайском, Марьинке, Новомихайловке, Угледаре, Пречистовке и Новоселке в Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также пять ударов по позициям зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления РФ, шесть районов сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.

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Дмитро Гриниченко

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